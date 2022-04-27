فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تشييع الشهيد أحمد مساد في جنين وسط هتافات مؤيدة للمقاومة

إعدام رجل معاق ذهنيا بسنغافورة

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير المصاب نور الدين جربوع

فياريال يرفع "شعار التحدي" قبل مواجهة ليفربول

الاحتلال يفرج عن 6 صيادين اعتقلهم ببحر رفح أمس

غزة.. صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غدًا

حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

المالية بغزة: صرف رواتب المياومة عن شهر فبراير غداً

قاضي واسط.. وجاحد الوديعة

كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث

إعلان تيك توك داخلي

تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير المصاب نور الدين جربوع

27 ابريل 2022 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
الأسير المصاب نور الدين جربوع - (أرشيف)

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن تدهوراً صحياً آخر طرأ على وضع الأسير الجريح نور الدين جربوع (27 عاما) من مخيم جنين، وذلك بعد أن تبين إصابته بفيروس "كورونا" ليلة أمس، حيث ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، وفقد الوعي، وعلى إثر ذلك تم نقله لمستشفى "كابلان" لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسير جربوع يعاني من مشاكل في الأمعاء، وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحمل رئيس الهيئة قدري أبو بكر الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة المعتقل جربوع، والذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه في مخيم جنين وأصيب بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري ما سبب إصابته بشلل نصفي.

يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#أسرى مرضى #نور الدين جربوع #أسير مصاب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة