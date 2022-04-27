حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت نحو 13 مواطنًا، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية و القدس المحتلتين.

بدورها، أكدت مؤسسات شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في أنحاء متفرقة بالضفة، وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر رياض أبو صفية من بيت سيرا، والمحرر محمد غيضان، وبعد العزيز غيظان من قبيا.

وفي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصام ريان من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، وإسماعيل سنقرط، ويزن محمود.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمار حمايل، وبراء حمايل من بلدة بيتا جنوب المدينة.

أما في الخليل، اعتقلت وليد أبو تركي، ونجله محمد، من خربة قلقس، فيما سلمت المحرر نسيم الطيطي من مخيم العروب بلاغًا للمقابلة لدى مخابراته.

بينما في محافظة طولكرم، اعتقلت قوة خاصة تتبع الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلدة علار، وبحسب مصادر محلية، أن القوة الخاصة تساندها قوات من جيش الاحتلال اعتقلت محمد زهير أبو حفيظة، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

من الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين