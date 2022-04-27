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أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على عدة قرى في الشرق

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أوكرانيا تعلن سيطرة القوات الروسية على عدة قرى في الشرق

27 ابريل 2022 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
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أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تقدّمت في شرق البلاد وسيطرت على عدة قرى، في إطار العملية التي تنفّذها موسكو للسيطرة على منطقة دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أخرجت الجيش الأوكراني من فيليكا كوميشوفاخا وزافودي في منطقة خاركيف وسيطرت على زاريتشني ونوفوتوشكيفسك في منطقة دونيتسك.

هذا وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها الـ63، فيما يواصل الجيش الروسي تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية وتحرير دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يحضّرون لفبركات جديدة تتمثل باستهداف المدنيين في نيكولايف جنوب أوكرانيا بقنابل يتم تفجيرها عن بعد، واتهام الجيش الروسي.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #حرب

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