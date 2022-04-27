شهيد برصاص الاحتلال في جنين واعتقال 4 مواطنين

أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الأربعاء، عن استشهاد شاب 18 عاما إثر إصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالرأس خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.

واعلنت مصادر طبية عن "استشهاد الشاب أحمد مساد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم جنين وبلدة قباطية جنوب المدينة واعتقلت 4 مواطنين بينهم اسرى محررين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير جمال أبو الهيجاء واعتقلت نجله الأسير المحرر عاصم، كما واعتقلت المطارد يزن مرعي خلال اقتحامها للمخيم.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين من بلدة قباطية ياسر حنايشة والذي أفرج عنه قبل ثلاثة شهور بعد قضاء 10 سنوات بالإضافة الى المحرر ياسر أبو الرب بعد مداهمة منزله، كما اعتقل الطالب في جامعة القدس علاء حنايشة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين