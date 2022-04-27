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بحرية الاحتلال تعتقل 6 صيادين فلسطينيين

27 ابريل 2022 . الساعة 02:05 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

اعتقلت بحرية الاحتلال فجر اليوم الاربعاء 6 صيادين فلسطينيين ببحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين فجرًا أثناء إبحارهم شمال بحر مدينة رفح، وهم محمود نبيل البردويل ومحمد اسعيد أبو بطن وخليل ايمن البردويل ومحمد أيمن البردويل ومحمد إبراهيم البردويل وإبراهيم هويشل أبو عدوان.

وأوضح بكر أن البحرية الإسرائيلية اعتقلت الصيادين وسحبت القاربين إلى جهة مجهولة، مبيّنًا أن اعتقالهم جاء بعد أن فتحت الزوارق النيران تجاههم.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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