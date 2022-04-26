جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد أحمد عويدات

شيعت جماهير محافظة أريحا مساء اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الشاب أحمد ابراهيم عويدات، الذي ارتقى فجر اليوم بعد إصابته برصاص الاحتـلال في رأسه خلال مواجهات في مخيم عقبة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أريحا الحكومي إلى منزل عائلة الشهيد أحمد في مخيم عين السلطان حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل نقله إلى جامع أريحا القديم لأداء الصلاة على جثمانه، قبل مواراته الثرى في مقبرة أريحا الجديدة.

يشار إلى أن أحمد عويدات 20 عاماً طالب في جامعة القدس المفتوحة، واستشهد أثناء وجود والده في السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأكد المتحدثون في التشييع أن الفلسطيني سيبقى على أرضه غصة في قلب العدو.

ودعا المشيعون إلى عدم الغلفة عن الاحتلال، والحفاظ على المقدسات والأرض الفلسطينية والرباط المستمر والدفاع عن الحرائر.

وعم الحداد اليوم الحداد في مدينة أريحا تنديداً بجرائم الاحتلال واستشهاد الشاب أحمد عويدات.

واستشهد عويدات خلال اقتحام قوات خاصة برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث أصيب ثلاثة شبان واعتقل آخر.

ونعت حركة "حماس" الشهيد عويدات وبعثت بخالص التعازي إلى عائلته، وإلى جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وعبرت الحركة عن فخرها واعتزازها ببطولات شباب الضفة في التصدّي لإرهاب الاحتلال وجرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أنها لن تزيد الشعب إلّا إصرارًا وتمسكًا بحقوقنا المشروعة، ولن تكسر إرادتنا في المضي قدمًا في طريق النضال حتّى دحر الاحتلال، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.













المصدر / فلسطين أون لاين