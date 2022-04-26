فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد أحمد عويدات

أسرة "بينيت" تتلقى تهديدا بالقتل في مظروف يحوي رصاصة

أبو رمضان: مخططات الاحتلال في القدس لن تمر

"نصر الله": القدس مسئولية الأمة جمعاء ونحن في خط المواجهة الأول

مظاهرة في طمرة بالداخل المحتل نصرة للقدس

خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤولية الأمة وساعة الصفر قريبة

هنية: عمليات المقاومة خيار شعب.. وقضية القدس لا تحسمها المفاوضات

المطران حنا: القدس ستبقى لأهلها وسياسات الاحتلال باطلة

"القدس هي المحور".. العالم يحتفي عاصمة فلسطين بيومها العالمي

النخالة: شعبنا سيحطم أوهام الاحتلال.. والمقاومة لن تتراجع

إعلان تيك توك داخلي

بالصور جماهير أريحا تشيع جثمان الشهيد أحمد عويدات

26 ابريل 2022 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
...
جانب من الجنازة (الأناضول)

شيعت جماهير محافظة أريحا مساء اليوم الثلاثاء جثمان الشهيد الشاب أحمد ابراهيم عويدات، الذي ارتقى فجر اليوم بعد إصابته برصاص الاحتـلال في رأسه خلال مواجهات في مخيم عقبة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أريحا الحكومي إلى منزل عائلة الشهيد أحمد في مخيم عين السلطان حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، قبل نقله إلى جامع أريحا القديم لأداء الصلاة على جثمانه، قبل مواراته الثرى في مقبرة أريحا الجديدة.

 يشار إلى أن أحمد عويدات 20 عاماً طالب في جامعة القدس المفتوحة، واستشهد أثناء وجود والده في السعودية لأداء مناسك العمرة. 

وأكد المتحدثون في التشييع أن الفلسطيني سيبقى على أرضه غصة في قلب العدو.

 ودعا المشيعون إلى عدم الغلفة عن الاحتلال، والحفاظ على المقدسات والأرض الفلسطينية والرباط المستمر والدفاع عن الحرائر.

 وعم الحداد اليوم الحداد في مدينة أريحا تنديداً بجرائم الاحتلال واستشهاد الشاب أحمد عويدات.

واستشهد عويدات خلال اقتحام قوات خاصة برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث أصيب ثلاثة شبان واعتقل آخر.

ونعت حركة "حماس" الشهيد عويدات وبعثت بخالص التعازي إلى عائلته، وإلى جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة.

 وعبرت الحركة عن فخرها واعتزازها ببطولات شباب الضفة في التصدّي لإرهاب الاحتلال وجرائمه بحق أرضنا ومقدساتنا، مؤكدة أنها لن تزيد الشعب إلّا إصرارًا وتمسكًا بحقوقنا المشروعة، ولن تكسر إرادتنا في المضي قدمًا في طريق النضال حتّى دحر الاحتلال، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

AA-20220426-27684094-27684084-LDF_TSHYY_JTHMN_FLSTYNY_QTLH_LJYSH_LSRYYLY.jpg
AA-20220426-27684094-27684093-LDF_TSHYY_JTHMN_FLSTYNY_QTLH_LJYSH_LSRYYLY.jpg
AA-20220426-27684094-27684087-LDF_TSHYY_JTHMN_FLSTYNY_QTLH_LJYSH_LSRYYLY.jpg
AA-20220426-27684094-27684092-LDF_TSHYY_JTHMN_FLSTYNY_QTLH_LJYSH_LSRYYLY.jpg
AA-20220426-27684094-27684089-LDF_TSHYY_JTHMN_FLSTYNY_QTLH_LJYSH_LSRYYLY.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#شهيد #أريحا #جنازة #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد أحمد عويدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة