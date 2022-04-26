أبو رمضان: مخططات الاحتلال في القدس لن تمر

أكد رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، محسن أبو رمضان، رفض مخططات الاحتلال الإسرائيلي بشكل قاطع، قائلا: "نجدد عهدنا وتمسكنا بأرضنا".

تصريحات أبو رمضان جاءت خلال فعالية شعبية نظمتها الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، في مدينة غزة، تضامناً مع أهلنا في الداخل ورفضاً لعدوان الاحتلال ضدهم وضد المسجد الأقصى وسائر المقدسات.

وانطلقت المسيرة في ساحة الجندي المجهول بغزة بالتزامن مع المظاهرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل رفضاً لسياسات الاحتلال.

وشدد أبو رمضان على أن "كل محاولات الاحتلال ومخططاته لن تمر بصمود ووحدة شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين