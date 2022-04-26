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"القدس هي المحور".. العالم يحتفي عاصمة فلسطين بيومها العالمي

26 ابريل 2022 . الساعة 17:06 بتوقيت القدس
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انطلق مساء اليوم الاحتفال المركزي، بمناسبة يوم القدس العالمي تحت عنوان "منبر القدس"، والذي من المقرر أن يتخلله إلقاء عدد من الكلمات لقادة محور المقاومة.

وستكون الكلمات لكل من "الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وزعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي” وسماحة الشيخ عيسى قاسم ، وسيادة المطران عطالله حنا، و السيد هادي العامري  ، والشيخ عكرمة صبري ، والشيخ الدكتور مهدي الصميدعي، والدكتور طلال ناجي ، واللواء أبو أحمد فؤاد.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#فلسطين #القدس

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