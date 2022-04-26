فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"نادي الأسير": معتقل يتعرض لمساومة مقابل إنهاء اعتقاله الإداري

"حماس": الاعتقالات السياسية بالضفة جريمة مدانة في كل وقت

الاحتلال يدَّعي إحباط أسر "القسام" جنديًّا ببداية العدوان على غزة

وقفة تضامنية مع الأسير الطفل أيثال العزة غرب رام الله

جوجل تستعد لطرح أول ساعة ذكية في الأسواق.. هذا موعدها واسمها

واشنطن تجتمع بحلفائها لتسليح أوكرانيا وموسكو تُحذّر من حرب عالمية

"المالية" تعلن صرف دفعة راتب شهر أبريل غدًا الأربعاء

هآرتس: الاعتقالات "الإدارية" في صفوف الفلسطينيين الأعلى منذ 5 سنوات

الجامعة العربية تُحذّر من محاولات ومخططات تصفية "الأونروا"

قيود الاحتلال على الكنائس.. سياسة ممنهجة تستهدف الهوية الفلسطينية

إعلان تيك توك داخلي

تزامنا مع محاكمة الاحتلال له

بالصور وقفة تضامنية مع الأسير الطفل أيثال العزة غرب رام الله

26 ابريل 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
...
جانب من الوقفة التضامنية مع الطفل الأسير أيقال العزة

نظمت عائلة الأسير الطفل أيثال العزة (14 عاما)، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام سجن عوفر الإسرائيلي، المقام على أراضي بلدة بيتونيا وقرية رافات الفلسطينيتين غرب مدينة رام الله.

وشارك في الوقفة إلى جانب عائلة الطفل العزة، عدد من النشطاء والأطفال، وذلك تزامنًا مع جلسة محاكمة له في محكمة عوفر التابعة للاحتلال.

يُشار إلى أنّ الطفل أثال العزة من مخيم بيت لحم، ومعتقل داخل سجون الاحتلال منذ منتصف الشهر الجاري، حينما استدعته قوات الاحتلال للتحقيق بالقرب من المدخل الشمالي للمخيم.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، دعت إلى الإفراج عن الطفل الأسير العزة، مؤكدة أنه كان مُتوجّهًا إلى بيت جدته، قبل أن تعترضه آليات جيش الاحتلال، وتقوم بسحله على الشارع، لأكثر من نصف كيلومتر وتعتقله.

وأكدت المجموعة أنّ الطفل تعرّض للضرب والتعذيب خلال اعتقاله، مطالبة بالمزيد من التفاعل الشعبي للإفراج عنه.

WafaImage (3).png


WafaImage (2).png


WafaImage (1).png
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#رام الله #وقفة تضامنية #أسرى أطفال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة