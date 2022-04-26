وقفة تضامنية مع الأسير الطفل أيثال العزة غرب رام الله

نظمت عائلة الأسير الطفل أيثال العزة (14 عاما)، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام سجن عوفر الإسرائيلي، المقام على أراضي بلدة بيتونيا وقرية رافات الفلسطينيتين غرب مدينة رام الله.

وشارك في الوقفة إلى جانب عائلة الطفل العزة، عدد من النشطاء والأطفال، وذلك تزامنًا مع جلسة محاكمة له في محكمة عوفر التابعة للاحتلال.

يُشار إلى أنّ الطفل أثال العزة من مخيم بيت لحم، ومعتقل داخل سجون الاحتلال منذ منتصف الشهر الجاري، حينما استدعته قوات الاحتلال للتحقيق بالقرب من المدخل الشمالي للمخيم.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، دعت إلى الإفراج عن الطفل الأسير العزة، مؤكدة أنه كان مُتوجّهًا إلى بيت جدته، قبل أن تعترضه آليات جيش الاحتلال، وتقوم بسحله على الشارع، لأكثر من نصف كيلومتر وتعتقله.

وأكدت المجموعة أنّ الطفل تعرّض للضرب والتعذيب خلال اعتقاله، مطالبة بالمزيد من التفاعل الشعبي للإفراج عنه.











المصدر / فلسطين أون لاين