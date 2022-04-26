الجامعة العربية تُحذّر من محاولات ومخططات تصفية "الأونروا"

حذّرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخطّطات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي تُشكّل إلى جانب الالتزام الدولي اتجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة.

وعبّر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأيّ اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا"، واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيًّا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسًا على التفويض الأصلي المُناط بالوكالة، حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظًا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أيّ انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.

وحذّر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية كما على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين