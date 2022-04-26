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الاحتلال يزعم إحباط تهريب عشرات القنابل والأسلحة من لبنان

26 ابريل 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب عشرات القنابل اليدوية والأسلحة من لبنان إلى الجليل الأعلى، شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "جرى إبلاغ الشرطة الليلة الماضية بوجود حركة مشبوهة على مقربة من السياج الحدودي".

وأوضحت الصحيفة أنّ "شرطة الحدود حضرت إلى المكان، وضبطت حقيبة فيها 100 قنبلة يدوية وقطعتَي سلاح رشاش".

وأشارت إلى أنّ مصادر أمنية إسرائيلية تعتقد أنّ الأسلحة "قد تكون مُعدّة لتنفيذ عملية كبيرة في إسرائيل بتوجيهات من حزب الله".

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح أمس الاثنين، إحباط تهريب عشرات قطع السلاح من الأردن للضفة الغربية المحتلة، وضبط مبلغ مالي.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية، أنّ كاميرات المراقبة على الحدود مع الأردن أظهرت اقتراب شخص من الحدود وتسليم حقيبة، حيث هرعت قوة عسكرية إلى المكان وضبطت 24 مسدسًا في الحقيبة، واعتقلت مشتبهًا به في عملية التهريب بالمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لبنان #الاحتلال #أسلحة #تهريب

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