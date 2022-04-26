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لصوص سرقوا آلة صراف وكانت نهايتهم في حفرة عميقة

26 ابريل 2022 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسرقة جهاز صرافي آلي من إحدى المصارف الواقعة في الهند.

ووقعت الحادثة في مصرف بمنطقة سانجلي في ولاية ماهاراشترا، التي تعد ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" جرافة تستخدم في عمليات البناء والهدم، وقد استعان بها أحد اللصوص لتحطيم آلة صراف، واستخراج الخزنة التي تحتوي على الأموال بداخلها، والفرار بها.

وأشارت موقع "سي إن بي سي" إلى أن عملية السرقة لم يكتب لها النجاح حيث علقت الجرافة في حفرة عميقة أثناء محاولتهم الهرب من قوات الشرطة، الأمر الذي أجبرهم على الفرار وترك الخزنة في مكانها.

وتواصل قوات الشرطة في ماهاراشترا ملاحقة اللصوص الذين ظهروا في العديد من كاميرات المراقبة التي كانت موزعة في موقع الحادثة، كما طلبت من الجمهور مساعدتها للإمساك بهم.

 

المصدر / وكالات
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