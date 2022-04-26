مسؤولون إسرائيليون: واشنطن تقترب من الاعتراف بفشل المحادثات النووية الإيرانية

قال مسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي إن "الإدارة الأمريكية أقرب من أي وقت مضى إلى الاعتراف بفشل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني".

وأشار المسؤولون في تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن فرص توقيع القوى العالمية على اتفاق نووي جديد مع إيران تتضاءل إلى حد كبير.

ووفقا للتقارير، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية أقرب من أي وقت مضى إلى الاعتراف بفشل هدف الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن بالعودة إلى اتفاق 2015.

وتوقفت المحادثات في فيينا بين إيران والقوى العالمية لمدة ستة أسابيع، بسبب مطالبة إيران بأن تقوم واشنطن بشطب الحرس الثوري الإسلامي من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، ادعى مسؤول دبلوماسي كبير في دولة الاحتلال أن مسؤولي إدارة بايدن أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن واشنطن لا تخطط لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة.

وقال مسؤول لـ"إسرائيل هيوم"، "إن احتمال توقيع الطرفين على اتفاق في المستقبل المنظور يتضاءل"، مشيرا إلى أن "البيت الأبيض أكثر استعدادا هذه الأيام، للاعتراف باحتمال فشل المحادثات".

ودعت إيران اليوم الاثنين، إلى اجتماع جديد "في أقرب وقت ممكن" في مفاوضات فيينا التي تعقدها مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر والولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "من المناسب عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن".

المصدر / وكالات