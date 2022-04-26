بريطانيا: الجيش الروسي يستولي على كريمينا الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية استولت على مدينة كريمينا بينما تحاول حاليا محاصرة المواقع الأوكرانية المحصنة بشدة في شرق البلاد.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فقد استمرت حرب الشوارع لعدة أيام في المدينة الواقعة في مقاطعة لوغانسك بإقليم دونباس الأوكراني، حيث جعلت الحرب عمليات إجلاء المدنيين مستحيلة.

في تغريدة في وقت مبكر الثلاثاء، قال الجيش البريطاني "وردت أنباء عن سقوط مدينة كريمينا ووقوع معارك عنيفة جنوبي إيزيوم، بينما تحاول القوات الروسية التقدم نحو مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك من الشمال والشرق"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وفي حين لم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة الأوكرانية، زعمت روسيا قبل أيام أنها استولت على المدينة، الواقعة على بعد نحو 575 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت الوزارة في نشرتها الدورية عن العمليات الحربية في أوكرانيا "تجهز القوات الأوكرانية دفاعات في زابوريجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من الجنوب".

يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر تقارير استخباراتية يومية منذ بداية الحرب، غير أنها لم تذكر كيف علمت بسقوط كريمينا.

المصدر / فلسطين أون لاين