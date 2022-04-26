الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر محمد عامر حنايشة، ويوسف علي كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، كما اعتقلت الأسير المحرر ندي شراب من بلدة عورتا جنوب نابلس.

وأوضح أن القوات اعتقلت المواطن حمزة عبد الله طريق ونجله محمد بعد اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا، كما تم اعتقال الشابين عبيدان سمارة وإسلام الشعيبي من بلدة بروقين قرب سلفيت، والأسير المحرر محمود جبر الحاج محمد من قرية تلفيت قرب نابلس أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري.

وذكر المكتب، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان عاصي من منزله في بلدة قراوة بني حسان قرب سلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين