استأنف عدد من العمال والتجار من قطاع غزة دخولهم إلى الداخل المحتل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" وذلك بعد إغلاقه ليومين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قررت مساء أمس، الاثنين، إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" أمام العمال والتجار من قطاع غزة بعد إغلاقه لأيام.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إنه "بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر ليلة أمس، استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى اسرائيل عبر معبر "ايرز" اعتباراً من اليوم الثلاثاء 26 نيسان 2022".

وأضافت القناة أن "فتح الانتقال إلى حركة التجار والعمال وباقي الإجراءات المدنية تجاه قطاع غزة مرهون باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في المنطقة".

واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت 23 إبريل 2022، قرارًا بإغلاق حاجز بيت حانون (إيرز)، أمام العمّال والتجّار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر، بحجة الرد على إطلاق صواريخ من القطاع.









المصدر / فلسطين أون لاين