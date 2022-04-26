شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

استشهد المواطن أحمد عويدات 20 عاماً، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه فجر اليوم في مخيم عقبة جبر.

وأكدت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن الوضع الصحي للمصاب العشريني كان " حرج للغاية" ومكث في قسم العناية المكثة في مجمع فلسطين الطبي برام الله حتى استشهادة.

وأصيب شابين بالرصاص الحي، فجر اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين" اقتحمت المخيم بمساندة جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد شاب واصابة اثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين