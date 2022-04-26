المقاومة بغزة تطلق أكثر من 10 صواريخ تجريبية تجاه البحر

قالت وسائل إعلام عبرية إن المقاومة الفلسطينية أطلقت أكثر من 10 صواريخ تجريبية تجاه الجر خلال الساعات الماضية، ضمن تطوير قدراتها الصاروخية.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الجناح العسكري لحركة حماس أطلق منذ صباح أمس ما يزيد عن 10 صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر في إطار تطوير قدراته العسكرية.

وتهدف المقاومة الفلسطينية من هذه التجارب لزيادة مديات الصواريخ ومحاولة تطوير دقة الإطلاق والإصابة، لكن في الوقت ذاته يرى خبراء على أنها تحمل رسائل للاحتلال الإسرائيلي في ظل التلكؤ في رفع الحصار عن القطاع المحاصر والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين