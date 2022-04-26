فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المقاومة بغزة تطلق أكثر من 10 صواريخ تجريبية تجاه البحر

الاحتلال يفرض قيودًا جديدة تحد من وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى

جبارين: الضفة هي قلب الصراع مع الاحتلال وسنقاوم بكل الوسائل

المرشحة العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء 27 أبريل

إيلون ماسك يشتري "تويتر" بـ44 مليار دولار

"قرعاوي": اقتحامات المقامات بسلفيت عربدة استيطانية بحماية جيش الاحتلال

الحية: من يطالبنا بالهدوء عليه أن يعيد لنا حقوقنا المسلوبة

الشرطة تُصادر سلاحاً نارياً استخدم في شجار عائلي بالوسطى

"برهوم": "لابيد" يتنصل من المسئولية عن عدوان حكومته على المقدسات

إعلان تيك توك داخلي

مع اقتراب ليلة الـ27 من رمضان

الاحتلال يفرض قيودًا جديدة تحد من وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى

26 ابريل 2022 . الساعة 02:21 بتوقيت القدس
...

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود جديدة على المصلين الوافدين إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك يوم الأربعاء القادم، مع قرب ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وستحرم قوات الاحتلال الشبان بمدن الضفة الغربية المحتلة، من دخول مدينة القدس والاعتكاف في المسجد الأقصى.

ويسمح الاحتلال لمن هم فوق الخمسين عامًا من الرجال بالوصول دون تصاريح، بينما اشترط على الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 عامًا بالحصول على تصاريح قبل دخول ساحات المسجد الأقصى، فيما سيتم السماح للنساء والفتيات والأطفال دون عمر 12 بالدخول دون قيود.

يشار إلى أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه تصاعدت في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن المرابطين تصدوا لهذه الاقتحامات والاعتداءات المستمرة.

إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #شهر رمضان #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة