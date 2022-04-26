جبارين: الضفة هي قلب الصراع مع الاحتلال وسنقاوم بكل الوسائل

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زاهر جبارين، أن الضفة الغربية هي قلب الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة المقاومة بكل الوسائل والطرق.

وقال جبارين، خلال لقاء عبر التغطية المشتركة الفلسطينية، إن "المقاومة ثبتت معادلة مراكمة القوة والاستعداد لمعركة التحرير، والاحتلال يراكم اعتداءاته لتهشيم صورة النصر الذي تحقق في غزة".

وأشار نائب رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، إلى أن زمن الاعتداءات على أبناء شعبنا الفلسطيني قد ولى، ودولة الاحتلال دولة سراب، منوها إلى أنه تم إبلاغ الوسطاء بالخطوط الحمراء، للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وتابع جبارين: "طلبنا الأساسي إنهاء الاحتلال عن أرضنا، ونرغب بأن نعيش بأمن وسلام، لكن ليس على حساب كرامتنا أو مقدساتنا"، مطالبا الأمة الإسلامية بأن يكون لها دور أساسي في دعم إنهاء الاحتلال.

وبيّن أنه اتضح لهذا الاحتلال أن الشعب الفلسطيني توحد في معركته، وغزة مستعدة للمواجهة في أي لحظة، "والضفة الغربية خطيرة على الاحتلال"، على حد وصفه.

ورأى جبارين أن صمام الأمان للتحرير هو عملية الوحدة، لتحرير الأقصى وفلسطين، كاشفا عن تقديم إطار عام للوسطاء حول صفقة تبادل الأسرى.

واستدرك: "الاحتلال غير جاد في تنفيذ صفقة تبادل للأسرى، وهنالك عهد ووعد من قيادة حماس بالسعي لإنهاء ملف الأسرى".

المصدر / فلسطين أون لاين