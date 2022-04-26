المرشحة العواودة تدعو إلى تكثيف الرباط في الأقصى والإبراهيمي

دعت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الدكتورة انتصار العواودة، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الأيام المتبقية من شهر رمضان ولياليه وفجرهما المبارك.

وأكدت العواودة على أن "جحافل المصلين والمرابطين ستتوافد في ليالي العشر والفجر العظيم في المسجد الأقصى ومسجد أبي الأنبياء المسجد الإبراهيمي في الخليل، وستقول كلمتها للاحتلال وللعالم أن هذه أرضنا وهذه مساجدنا باقون وفي طريق الحق والشرف ماضون".

وأضافت العواودة أن جموع شعبنا الفلسطيني يقولون لكل العالم أننا لن نتنازل عن عقيدتنا، فخروج الروح أهون ألف مرة من أن يُهان أولى القبلتين مرة، أو أن يبقى مسجد أبي الأنبياء حزينا ينتظر من يصلي فيه، ويدافع عنه، ويطهّره من رجس الأنجاس بني صهيون.

ولفتت العواودة إلى أنه في الخليل والقدس وفلسطين قاطبة رجال تعرفهم المساجد جيدا ويعرفونها، وتعرفهم ساحات النضال والشرف، فلا يترددون ولا يعرفون للكسل أو التقاعس طريقا، ومع بركات الشهر الفضيل والعشر الأواخر وإحياءً لسنة نبينا في الاعتكاف، والاستزادة في العبادة والتقرب إلى الله تدفعهم نحو مساجدهم التي يعشقونها وتعشقهم.

وأوضحت أن شباب فلسطين وشيبها قد تربوا وترعرعوا على حب الوطن والرباط في بيت المقدس وأكنافها، وبذل الغالي والنفيس لأجلها، ويلبون نداء الأقصى ونداء المسجد الإبراهيمي.

وبيّنت المرشحة العواودة أن الحق باق مهما علا الباطل وجعجع وتكبّر، فمهما حاولوا اسقاط الشباب وتسفيه اهتماماتهم، وتمييع شخصياتهم، وسحق معاني الرجولة فيهم، ونزعهم من مساجدهم، سترى أن الحق الذي في صدورهم أقوى من أن يُنزع أو يشوّه، وأن الصادقين أبلغ أثرا، وأن النور يُرى ويُتّبع.

وأكدت العواودة على أن الله وعد بالنصر لمن نصره، فالنصر يبدأ بالانتصار على النفس وعلى دعاة الإفساد في الأرض، والنصر بعمارة مساجد الله، والدفاع عنها، فيكون النصر والتمكين بإذن الله.

وكانت قد قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، فرض قيود جديدة على المصلين الوافدين إلى القدس والمسجد الأقصى يوم الأربعاء القادم، تزامنا مع ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وستحرم سلطات الاحتلال الفتية والشبان بمدن الضفة الغربية، من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعد السماح لمن هم فوق الخمسين عاما من الرجال بالوصول دون تصاريح.

يشار إلى أن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين تصاعدت في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن المرابطين تصدوا لهذه الاعتداءات، بثباتهم ورباطهم داخل باحات المسجد.

وتزايدت الدعوات الفلسطينية خلال الأيام الماضية، بضرورة الاستمرار في الرباط والاعتكاف داخل باحات المسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين في تهويده.

المصدر / فلسطين أون لاين