الشرطة تُصادر سلاحاً نارياً استخدم في شجار عائلي بالوسطى

صادرت شرطة المباحث بالمحافظة الوسطى، سلاحاً نارياً من نوع M16، استخدم في إطلاق النار خلال شجار عائلي، أدى لإصابة أحد المواطنين من سكان مخيم المغازي بالمحافظة.

وشرعت عناصر المباحث فور وصولها لمكان الشجار بإجراءات البحث والتحري والاستماع لأقوال الشهود، وفقا لموقع وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وذكرت المباحث أنه تم تحديد مطلق النار باستخدام السلاح المذكور وهو المدعو "ح، غ" 41 عاماً، وضبطه، وضبط قطعة السلاح المستخدمة في الواقعة.

وأشارت إلى أن المدعو "ح، غ" أقر بعد استجوابه باستخدام السلاح المذكور بعملية إطلاق النار الذي أسفر عن إصابة أحد المواطنين.

وأكدت المباحث العامة أنه تم تدوين أقوال المتهم، ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة، وإحالة ملف القضية والمتهم والسلاح للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين