"برهوم": "لابيد" يتنصل من المسئولية عن عدوان حكومته على المقدسات

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال حول تحميله حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى؛ تنصلا من مسئوليته عن عدوانه بحق المقدسات.

وقال برهوم في تصريح صحفي تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن تصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال "يائير لابيد" بتحميله حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث؛ محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية حكومته المباشرة عما يجري في القدس والمسجد الأقصى من عدوانٍ متواصل على المصلين العزل، وانتهاكٌ فاضح لحرمة المقدسات، لا سيّما بعد حملة الإدانات الدولية الواسعة لسلوك الاحتلال وسياساته الإجرامية والعنصرية، وسلوكه الوحشي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد برهوم، أن مقاومة الاحتلال حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وأن شعبنا الفلسطيني بكل مكوّناته، ماضٍ في كفاحه ومقاومته حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة وتقرير المصير.

المصدر / فلسطين أون لاين