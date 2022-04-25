"المقاصد" يُحمّل حكومة اشتية مسؤولية المماطلة في تحويل مستحقاته

حمّلت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد، وزير المالية في حكومة اشتية، المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصل إليه المستشفى في القدس المحتلة.

ودعت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، وزير المالية شكري بشارة، إلى تحمُّل مسؤولياته الوطنية تجاه القدس ومؤسّساتها.

واعتذرت نقابة العاملين في بيان عن استقبال أيّ مريض مُحوّل من قبل وزارة الصحة برام الله، وذلك لتعذُّر توفُّر المواد اللازمة لعلاجهم.

وحثّت النقابة، موظفي المستشفى إلى وقف العمل غدًا الثلاثاء، بما في ذلك العمليات والعيادات والقسطرة، على أن تستقبل الحالات الطارئة التي لا تحتمل تأخير.

ودعت جميع الموظفين للتواجد غدًا الساعة الثامنة للتوجُّه مباشرة إلى الاعتصام أمام وزارة المالية حتى تحقيق المطالب.





المصدر / فلسطين أون لاين