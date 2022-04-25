اكتشاف تمثال كنعاني في خان يونس

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اكتشاف تمثال كنعاني، عثر عليه أحد المزارعين أثناء فلاحته لأرضه، بمنطقة الشيخ حمودة شمال خان يونس .

وأوضح مدير عام الآثار والتراث الثقافي د جمال أبو ريدة، أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية "عناة"، وهي الهة الحب والجمال والحرب، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانية، وتلقب بالمنتصرة والسعيدة ويعود تاريخه إلى 2500 سنة قبل الميلاد .

وأفاد أبو ريدة في تصريح صحفي، أن التمثال يبلغ طوله 22 سم، مصنوع من الحجر الجيري وبرأس متكامل دون البدن، وملتصق بالرأس تاج الأفعى والتي كانت تستخدم عند الالهة كرمز للقوة والمنعة .

وأوضح أن اللقي والمقتنيات الأثرية المكتشفة تثبت الأحقية التاريخية للشعب الفلسطيني بأرضه وتراثه وسمو حضارته منذ آلاف السنين .

وتعتبر تبة الشيخ حمودة والمعروفة بتبة 86 من المواقع الأثرية التي تقع شرقي بلدة القرارة شمال خان يونس، وكانت الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين.









المصدر / فلسطين أون لاين