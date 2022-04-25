عائلات مقدسية تنتزع قرارًا بتجميد أوامر هدم منازلها في الطور

تمكنت عائلات الطور المُهدّدة بتهجيرها من منازلها، من انتزاع قرار من محكمة بلدية الاحتلال في القدس بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.

وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة: "إنّ محكمة شؤون البلدية وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر".

وأضاف في تصريح لشبكة "القسطل"، أنّ المحكمة قبِلت جميع ادّعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقّها قرار هدم.

يشار إلى أنّ عمارة الطور مكونة من 5 طوابق (10 شقق) وكانت بلدية الاحتلال تنوي هدمها بشكل كامل بحجّة البناء غير المُرخّص.

ويعيش في هذه العمارة نحو 70 مقدسيًّا معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 وهي تقع في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة.

وكان المحامي ديبة قد أكد أنّ هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية قد تُنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها.

وأفاد بأنّ قرار الهدم شمل كل العمارة دون استثناء أيٍّ من شققها، إلا أنّ أحد سكّانها لم يتلقّ أيّ أمر هدمٍ وهو مصطفى أبو سبيتان.

وأشار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.

المصدر / فلسطين أون لاين