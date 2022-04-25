مرداوي يدعو إلى استنزاف الاحتلال وتدفيع المستوطنين فاتورة باهظة

دعا القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، اليوم الإثنين، الشعب الفلسطيني إلى استنزاف الاحتلال الإسرائيلي وتدفيع المستوطنين ثمن مشاركتهم في احتلال فلسطين.

وقال مرداوي في تصريح صحفي: "يجب أن يستنزف الاحتلال، ‏لا ينبغي له تذوق طعم الراحة والإحساس بالاستقرار للحظة واحدة".

وأضاف: "‏يجب أن يدفع كل مستوطن فاتورة باهظة لقاء مشاركته في احتلال فلسطين وسرقة مستقبل الشعب الفلسطيني وراحة باله".

وسبق أن أكد مرداوي، أن صمود الفلسطينيين ومقاومتهم في القدس، أفقدا الاحتلال الإسرائيلي منظومة الردع التي يتسلح بها.

وقال: "إن العدو يعتمد على الردع واللاتوازن في الخوف والرعب لصالحه مع أعدائه."

وأضاف أن أي تغييرات في البيئة تؤدي إلى التشكيك في الأمر الواقع واختلال قدرته يُقرأ من قبل الاحتلال كتهديد أمني من الطراز الخطير كما يحصل اليوم بعد معركة سيف القدس على مختلف الجبهات.

وشهدت فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي تصاعداً في المواجهات مع قوات الاحتلال، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، حيث يواصل المرابطون الدفاع عنه وحمايته من التهويد.

وخلال أيام الأسبوع استشهد شاب وفتاة متأثرين بجراحهما، وأصيب 12 جندياً ومستوطناً، ورصدت 106 نقاط مواجهة، و3 عمليات إطلاق نار، و16عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

فيما كثفت المقاومة الفلسطينية خلال شهر أبريل 2022 لعملياتها لمواجهة جرائم الاحتلال. وأسفرت عملياتها البطولية عن قتل 3 مستوطنين وجرح 34 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين