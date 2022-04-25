12 حالة وفاة و3759 إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

كشفت أحدث إحصائية نشرتها صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 10,670 منذ بداية الجائحة، وهذه حصيلة أعلى بـ12 وفاة قياسا بمعطيات نشرتها الوزارة أمس.

وبينت الإحصائية ذاتها، أن العدد المذكور للوفيات لا يعني بالضرورة أن المرضى الـ12 توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأن جمع المعطيات حول الوفيات بكورونا يتأخر عادة.

وأشارت في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تشخيص 3759 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 63,475 فحصا لـ"كورونا" ونسبة الفحوصات الموجبة 5.92%.

ويرقد في مستشفيات الاحتلال 594 مريضا بـ"كورونا"، بينهم 218 في حالة خطيرة و77 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ويرقد 60 مريضا في حالة متوسطة و316 في حالة طفيفة.

ويبلغ عدد مرضى كورونا الحاليين لدى الاحتلال 27,477 مريضا، بينما إجمالي المتواجدين في حجر صحي بلغ 38,091 شخصا.

وفي السياق، ألمح مسؤولون لدى الاحتلال بأنه في الفترة القريبة المقبلة سيتم دراسة إمكانيات تسهيل الإلزام بإجراء فحص كورونا للقادمين إلى الداخل المحتل، وبضمن ذلك إجراء فحوصات على عيّنات لقسم من القادمين وتقليص قائمة الدول التي يلزم القادمون منها بإجراء فحوصات "كورونا"، بينما دعا آخرون إلى إلغاء فحوصات "كورونا" التي يتم إجراؤها بمجرد الوصول إلى مطار بن غوريون في اللد المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين