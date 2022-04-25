الاحتلال يُجرف 10 دونمات في بيت لحم

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نحو 10 دونمات من أراضي المواطنين في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم، بالضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح بتجريف أراض في منطقة "الخور" غرب البلدة قرب الحاجز العسكري المؤدي إلى مناطق الــ48، تعود لمواطنين من عائلة المشاعلة.

وتجريف الأراضي هو واحدة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، والتي تهدف إلى تخريب الزرع وقضم الأرض وتوسيع المستوطنات.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين