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الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة

25 ابريل 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، نحو 15 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من الخليل بينهم القيادي في "حماس" الأسير المحرر الشيخ خضر الحروب من دورا جنوب المحافظة، والمحرر الشيخ إسماعيل الحروب، والمحرر توفيق الحروب، و3 أشقاء من المحررين هم "خضر"، و "عيسى" و "يوسف" الحروب، وجميعهم من دير سامت جنوبًا، علماً أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأشقاء الحروب بعد ساعات من احتجازهم والتحقيق معهم.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت القيادي في الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر خليل محمد الخاروف، وإياد عواودة شقيق الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله من بلدة إذنا غرب الخليل، بينما اعتقلت المواطن مرشد زعاقيق، و3 من أبنائه هم "محمد" و "مهند" و "مجدي" وجمعيهم من بيت أمر شمال المحافظة.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمجد الداموني بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب سليم راسم أبو الرب من بلدة مسيلة المجاورة.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #اعتقالات #الضفة الغربية

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