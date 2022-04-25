وقفة تضامنية مع الأقصى والقدس في النمسا

شارك المئات من أبناء الجاليات العربية والفلسطينية والعشرات من النمساويين في وقفة تضامنية لدعم نضال الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى.

وتعالت هتافات المشاركين الذين تجمعوا في الساحة الرئيسية في فيينا المناهضة للكيان الإسرائيلي وممارساته القمعية والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وألقى رئيس التجمع الديمقراطي الفلسطيني في النمسا هيثم عورتاني كلمة أكد فيها أن معركة سيف القدس لا تزال مستمرة وأن القدس ومقدساتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأوضح أنه من حق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال أن يقاوم المحتل بكل الوسائل التي كفلتها له القوانين الدولية لدحر الاحتلال عن أراضيه ولإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وعدم تمكين الكيان الغاصب من تهويد القدس وتغيير الواقع لفكرة الدولة اليهودية.

وطالب المجتمع الدولي بفضح الازدواجية في المعايير الأمريكية في التعامل مع قضية فلسطين الوطنية العادلة.

كما طالب الدول العربية بأن تطرد السفراء الإسرائيليين من بلدانهم والتراجع عن التطبيع.

المصدر / فلسطين أون لاين