أبو حسنة: "أونروا" ستصرف أول دفعة لإعمار 100 منزل خلال أيام

غزة/ جمال غيث:

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن الوكالة ستصرف خلال أيام أول دفعة مالية لبدء إعمار 100 منزل هدم بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو العام الماضي.

وأضاف أبو حسنة لصحيفة "فلسطين" أن الوكالة ستصرف ثلاث دفعات مالية لأصحاب المنازل المدمرة على مراحل، مبينًا وجود 650 منزلًا هدم بشكل كلي خلال عدوان 2021.

وبين أن وكالة الغوث ستضع في حسابات أصحاب المنازل المدمرة والبالغ عددهم نحو 90 شخصًا مبالغ المرحلة الأولى من عملية الإعمار خلال أيام.

وأكد أن "أونروا" تتابع عمليات الإعمار من كثب وتصرف الدفعة المالية تباعًا، وذلك بعد أن يطلع مهندسوها على آلية العمل والتأكد من انتهاء المرحلة الأولى من البناء، مضيفًا: تصرف الدفعة المالية الثانية بعد الانتهاء مرحلة الإعمار الأولى.

وأرجع أبو حسنة، أسباب تأخر عملية الإعمار لأسباب تقنية بحتة تتعلق باكتمال الأوراق، لافتًا إلى أن "أونروا" عملت خلال الفترة الماضية على تجميع الأوراق والتراخيص اللازمة للبيوت المهدمة بالتعاون مع البلديات ووزارة الإسكان لتجاوز بعض المشاكل الهندسية، إلى جانب اشتراطات المانحين فيما يتعلق بالسلامة البيئية للمنازل المعمرة.

وأشار إلى أن وكالة الغوث أنهت عملية إعمار 7 آلاف منزل أصابها الضرر الجزئي خلال عدوان 2021، منهم 460 منزلًا أصيبت بأضرار جسيمة غير قابلة للسكن.

وعن متضرري عدوان 2014، قال أبو حسنة: إنه لا جديد فيما يتعلق بمتضرري العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، مرجعًا ذلك لأن المانحين وجهوا الدعم لمتضرري العدوان الأخير على القطاع.