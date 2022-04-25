مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أهداف في لبنان، رداً على إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة (شلومي) بمنطقة الجليل الغربي شمالي (إسرائيل)، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر إخباريه لبنانية، أن مدفعية جيش الاحتلال، أطلقت 26 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد، إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية، تجاه مستوطنة (شلومي) في منطقة الجليل الغربي شمالي (إسرائيل)، وسقطت في منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الانذار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين