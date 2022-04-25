فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

أبو مرزوق: ثبات المرابطين وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

"عوائل الشهداء" يعقد لقاءً رمضانياً بالتعاون مع لجنة الشهداء بحماس

إطلاق صاروخين من لبنان على شمالي فلسطين المحتلة

الاحتلال يرفض استئنافا ضد إغلاق التحقيق في استشهاد أطفال عائلة بكر في غزة

تعهد أردني مصري إماراتي بالعمل لاستعادة التهدئة بالقدس

ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

الاحتلال يقرر استمرار إغلاق حاجز بيت حانون أمام العمال

مستوطنون يعتدون على فتية بالضرب شمالي الضفة

هل وصلت المعركة على الأقصى لمستواها الممكن والمطلوب؟

إعلان تيك توك داخلي

مدفعية الاحتلال تقصف عدة أهداف في لبنان رداً على إطلاق صاروخ

25 ابريل 2022 . الساعة 02:41 بتوقيت القدس
...
أرشيف

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أهداف في لبنان، رداً على إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة (شلومي) بمنطقة الجليل الغربي شمالي (إسرائيل)، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر إخباريه لبنانية، أن مدفعية جيش الاحتلال، أطلقت 26 قذيفة على أهداف قرب الحدود اللبنانية.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم رصد، إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من الأراضي اللبنانية، تجاه مستوطنة (شلومي) في منطقة الجليل الغربي شمالي (إسرائيل)، وسقطت في منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل صفارات الانذار في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#لبنان #قصف #مقاومة #صاروخ #اطلاق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة