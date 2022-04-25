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إطلاق صاروخين من لبنان على شمالي فلسطين المحتلة

25 ابريل 2022 . الساعة 01:05 بتوقيت القدس
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قالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان سقطا في محيط مستوطنة شلومي على السياج الحدودي مع لبنان شمال فلسطين المحتلة.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية، عن جيش الاحتلال، تأكيده سقوط صاروخ شمال فلسطين المحتلة بعد إطلاقه من لبنان دون تفعيل صافرات الإنذار.

فيما نقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني في لبنان، قوله، إن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه شمال الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضحت مصادر إعلامية لبنانية، نقلا عن مصدر أمني أنه أُطلِق صاروخ من طراز "غراد" من منطقة رأس العين جنوبي لبنان باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

جدير بالذكر أنّ آخر هجوم صاروخي من لبنان شنه حزب الله، في 6 أغسطس/آب 2021 ، عندما أطلق 19 صاروخًا من جنوب لبنان صوب شمال فلسطين المحتلة.

وخلال معركة "سيف القدس " في مايو/أيار 2021 أطلق 3 صواريخ، بينما أطلق في يوليو/تموز 2021 صاروخين نحو المنطقة الشمالية في فلسطين المحتلة.

 

المصدر / وكالات
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#لبنان #فلسطين المحتلة

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