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بالصور "عوائل الشهداء" يعقد لقاءً رمضانياً بالتعاون مع لجنة الشهداء بحماس

25 ابريل 2022 . الساعة 00:46 بتوقيت القدس
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عقد تجمع عوائل الشهداء، في غزة، لقاءً تفاعلياً رمضانياً مع زاهر جبارين عضو المكتب السياسي في حركة حماس ومسؤول ملف الشهداء في الحركة.

وأكد جبارين خلال كلمته، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) أهمية ملف الشهداء لدى قيادة حماس، لافتاً إلى أن قيادة الحركة تعطي الملف حق الأولوية في العديد من قراراتها، وفيما يخص بالدرجة الأولى صرف الموازنات المالية ومتابعة الملف ماليًا.

وأشار جبارين، أنّ الحركة تبذل جهودها مع جميع الأطراف لمنح جميع عوائل الشهداء حقوقهم.

وطرح أبناء الشهداء عدة تساؤلات تتعلق بعض القضايا الرئيسية والعالقة في ملفات عوائل الشهداء، وعلى رأس هذه القضايا قضية شهداء 2014 م.

من جانبه أكد حمزة أبو شنب العضو المؤسس في تجمع عوائل الشهداء، أن التجمع سيشرف على ورقة متطلبات تم طرحها خلال اللقاء لإرسالها لقيادة مكتب الشهداء.

وأشار إلى أن التجمع سينفذ المزيد من الجهود والأنشطة لخدمة عوائل الشهداء وقضاياهم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #زاهر جبارين

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