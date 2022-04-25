تجمع عوائل الشهداء يعقد لقاء رمضاني بالتعاون مع لجنة الشهداء بحماس

عقد تجمع عوائل الشهداء لقاءً تفاعلياً رمضانياً مع زاهر جبارين عضو المكتب السياسي في حركة حماس ومسؤول ملف الشهداء في الحركة.

وأشار جبارين خلال كلمته إلى أهمية ملف الشهداء لدى قيادة حماس، لافتاً إلى أن قيادة الحركة تعطي الملف حق الأولوية في العديد من قراراتها، وفيما يخص بالدرجة الأولى صرف الموازنات المالية ومتابعة الملف ماليًا.

وطرح خلال اللقاء أبناء الشهداء عدة تساؤلات ونقاشات فيما يخص بعض القضايا الرئيسية والعالقة في ملفات عوائل الشهداء وعلى رأس هذه القضايا قضية شهداء 2014 م.

وأكد جبارين، أنّ الحركة تبذل جهودها مع جميع الأطراف لمنح جميع عوائل الشهداء حقوقهم.

من جانبه رحّب حمزة أبو شنب العضو المؤسس في تجمع عوائل الشهداء، بأبناء الشهداء، وأكّد أن التجمع سيشرف على ورقة متطلبات تم طرحها خلال اللقاء سيتم إرسالها للإخوة في قيادة مكتب الشهداء وأنه سيكون للتجمع مزيد من الجهود والأنشطة في الفترة القادمة والتي تخدم عوائل الشهداء وقضاياهم.













المصدر / فلسطين أون لاين