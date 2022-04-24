مستوطنون يعتدون على فتية بالضرب شمالي الضفة

اعتدى مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الأحد، بالضرب على عدد من الفتية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، أن "عددا من المستوطنين وبحماية الجنود الإسرائيليين هاجموا فلسطينيين كانوا متواجدين عند نبع الماء جنوب شرق قرية قريوت، جنوبي نابلس (شمال)، واعتدوا عليهم بالضرب".

وأضاف أن "الجنود أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين، ولم يبلغ عن إصابات".

وأظهرت مقاطع فيديو سحل عدد من المستوطنين وهم يشهرون أسلحتهم عدد من الفتية في قريوت.

في سياق متصل، قال الناشط الحقوقي في الأغوار، عارف دراغمة عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "مستوطنين إسرائيليين جرفوا، اليوم مساحات من الأراضي الفلسطينية في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، شرقي الضفة".

وأوضح دراغمة، أن "المستوطنين جرفوا مساحة تقدر 10 دونمات (الدونم ألف متر) من أراضي منطقة "احمير" التابعة لبلدة الفارسية، لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة قبل حوالي عام".

المصدر / الأناضول