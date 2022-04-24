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صبري يدعو قادة العرب والمسلمين لوقف مخططات الاحتلال في الأقصى

24 ابريل 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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دعا الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، قادة الدول العربية والإسلامية إلى التدخل لوقف "المخططات العدوانية" للاحتلال الإسرائيلي في الأقصى.

واعتبر صبري في بيان، اليوم الأحد، أن اقتحامات المستوطنين للأقصى تهدف إلى "تقسيمه زمانياً ومكانياً دون أدنى اعتبار لمشاعر المسلمين في هذا الشهر الفضيل".

وأكد أن المرابطين المقدسيين في المسجد "يقومون نيابةً عن الأمة بمهمة حماية الأقصى والدفاع عنه، ولا يكاد يمر يوم إلا وهناك مصادمات ينتج عنها شهداء ومعتقلون ومبعدون".

ودعا خطيب المسجد الأقصى قادة الدول العربية والإسلامية إلى "بذل ما يلزم من جهد كالضغط على الاحتلال من خلال الحراك الرسمي والسياسي والدبلوماسي وذلك لإيقاف هذا الاحتلال عند حده وليتراجع عن مخططاته العدوانية".

وشدد صبري على أنه "لا قيمة لأمة الإسلام بدون القبلة الأولى وثالث المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال"، في إشارة للمسجد الأقصى.

وقال "إن الشعوب العربية والإسلامية ستقف مع قادتها "صفا واحدا" في الدفاع عن الأقصى".

واعتبر أنه بمقدور هؤلاء القادة بذل "الجهد السياسي والدبلوماسي والرسمي بالتواصل مع دول العالم المعنية والمؤثرة لتثبيت حق المسلمين وحدهم في هذا المسجد، وكبح جماح هذا الاحتلال المتغطرس ومواجهة روايته الكاذبة لما يحدث في مدينة القدس".

وفجر الجمعة، اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 31 منهم، بينهم إصابتان خطيرتان.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات "الأقصى"، جراء اقتحامات الاحتلال للمسجد، تزامنت مع يوم "الفصح" العبري الذي انتهى الخميس، بعد أن استمر أسبوعا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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