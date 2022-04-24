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أبو مرزوق: ثبات المرابطين وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

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ما جرى في القدس انتصار جديد لشعبنا

أبو مرزوق: ثبات المرابطين وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال في الأقصى

24 ابريل 2022 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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أكد رئيس مكتب العلاقات الدولية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، أن ثبات المرابطين في المسجد الأقصى وإسناد المقاومة أفشل مخططات الاحتلال لتهويده، مشدداً على أن ما جرى في القدس انتصار جديد لشعبنا على غرار ما حدث في معركة سيف القدس.

وقال أبو مرزوق خلال حديثه لقناة الأقصى مساء اليوم الأحد، إن المقاومة نجحت في فرض معادلاتها بعد معركة سيف القدس، وإن غزة بمقاومتها أصبحت عنوانا للأمة كلها، لافتاً إلى أن صورة المقاومة التي خرجت من المسجد الأقصى بهية ومبشرة.

وأشار إلى أن شعبنا يدافع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وهو برباطه يحافظ على هوية المدينة المقدسة.

وأكد أبو مرزوق أننا نراهن على أهلنا في الضفة الغربية المحتلة رغم القيود وإجراءات الاحتلال، مشيرا إلى أن الضفة المحتلة قدمت نماذج مشرفة في المقاومة والتضحية.

وشدد على أن شعبنا في الداخل المحتل مستمر في نضاله، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يفصل نضال أهلنا في الداخل عن نضال شعبنا.

وأكد أبو مرزوق أن القدس محور الصراع مع الكيان الصهيوني، ولن يحسم هذا الصراع إلا بتحريرها من الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #د. موسى أبو مرزوق

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