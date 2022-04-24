في ذكرى الاحتلال.. استعراض جوي إسرائيلي يعبر من فوق الحرم الإبراهيمي

قررت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، استعراض أسراب من الطائرات في ذكرى احتلال فلسطين، والذي يصاف في 5 أيار/مايو المقبل، عبر المرور في أجواء الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا فوق الحرم الإبراهيمي في الخليل ومستوطنة "كريات أربع" ومستوطنات "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

وهذه المرة الأولى التي تحلق فيها طائرات الاحتلال المشاركة في الاستعراض في الأراضي المحتلة عام 1967.

ويحلق هذا السرب في كل عام فوق أراضي الـ48، من جنوبها إلى شمالها.

وعبر قادة مستوطنات في الخليل عن شكرهم لـ"سلاح الجو"، وجيش الاحتلال، والذي قرر اتخاذ هذه الخطوة.

يذكر أن مستوطنة "كريات أربع" تضم غلاة المستوطنين الفاشيين، فيما يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على قسم كبير من الحرم الإبراهيمي.

ويأتي قرار جيش الاحتلال بتسيير الاستعراض الجوي الاستفزازي، في ذكرى النكبة، في أجواء جنوب الضفة الغربية في فترة يسودها توتر شديد بسبب تصعيد الاحتلال حملته القمعية العدوانية في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى، ووسط توتر في قطاع غزة إثر ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين