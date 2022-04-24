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"غزة"..37 إصابة جديدة بـ"كورونا "خلال أسبوع

24 ابريل 2022 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد فحص 766 عينة خلال أسبوع، مشيرة إلى تسجيل 276 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس.

وذكرت خلال تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في القطاع، أن إجمالي المصابين بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة، وصل إلى 249602 بينهم 260 حالة نشطة، و247366 متعافيًا، و1976 وفاة، مؤكدة أن عدد الفحوصات منذ تفشي الفيروس بلغت 1093847.

وبينت أن عدد جرعات اللقاح التي أُعطيت للمواطنين بلغت 1957960، فيما بلغت نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح 33.3% من أصل نسبة مستهدفة تبلغ 55.8%.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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