الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى استهداف أحد العمال الفلسطينيين بالرصاص قرب الجدار الفاصل في طولكرم.

ففي بيت لحم؛ أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم، بلدة تقوع شرق بيت لحم واعتقلت محمد عبد العمور.

وفي نابلس؛ اعتقلت قوات الاحتلال، فجراً، الشاب جاسم منتصر أبو حيط من مدينة نابلس.

أما في القدس المحتلة؛ داهمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت كلًا من عمر عدوان وأمير السقا.

بينما في البيرة؛ اقتحمت قوات الاحتلال البيرة، فجر اليوم، واعتقلت الشاب خالد سدر.

وفي طولكرم؛ أطلقت قوات الاحتلال النار فجر اليوم، على مجموعة من العمال عند الجدار الفاصل غرب طولكرم مما أدى إلى إصابة عاملين.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة قرب حاجز "سنعوز" غرب طولكرم، أطلقوا النار تجاه العمال أثناء محاولتهم اجتياز الجدار العنصري، ما أدى لإصابة عاملين.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين