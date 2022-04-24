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وقفة في تونس نصرةً للشعب الفلسطيني

24 ابريل 2022 . الساعة 10:07 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة التضامنية في تونس

نظم حزب العمال التونسي، اليوم الأحد، وقفة في العاصمة التونسية؛ نصرةً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

ورفع المشاركون في الوقفة المنظمة أمام المسرح البلدي وسط شارع الحبيب بورقيبة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال في فلسطين، خاصة في القدس.

واستنكر حزب العمال التونسي، اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأدان أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي ممنهج.

وفي سياق آخر، نظمت عديد منظمات المجتمع المدني التونسي، وقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال، في ضاحية المرسى شمال تونس، بمشاركة سفارة فلسطين لديها.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحرك لإنقاذ حياتهم، خاصة المرضى منهم.

ومنذ أيام، تسود حالة من التوتر بمدينة القدس، في ظل اقتحامات "الأقصى" ودعوات جماعات "الهيكل المزعوم" إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنًا مع "عيد الفصح" اليهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تونس #وقفة تضامنية #الشعب الفلسطيني

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