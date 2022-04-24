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بالصور تظاهرة أمريكية حاشدة نصرةً للقدس

24 ابريل 2022 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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جانب من المظاهرة في شيكاغو

جابت تظاهرة حاشدة، اليوم الأحد، شوارع رئيسية وسط مدينة شيكاغو الأمريكية؛ تضامناً مع القدس والفلسطينيين.

ونظم التحالف من أجل العدالة في فلسطين التظاهرة، تحت شعار "ارفعوا ايديكم عن القدس"، بمشاركة المئات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية وأنصار الحق الفلسطيني في المدينة.

وأكد مشاركون أمريكيون متضامنون مع الحق الفلسطيني، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والكف عن الممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المصلين في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وتخلل التظاهرة هتافات تطالب بحرية فلسطين، وحماية المسجد الأقصى والقدس.

وفي السياق ذاته، شهدت مدينة هيوستن بولاية تكساس تظاهرة مماثلة، نظمها تحالف عريض من مؤسسات الجالية الأمريكية في الولاية.

يُذكر أن التحالف من أجل العدالة في فلسطين، هو إطار عريض لمؤسسات فلسطينية أمريكية متضامنة مع الحق الفلسطيني تأسس عام 2000.

ويضم التحالف في عضويته 6 مؤسسات، هي: شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين، طلاب شيكاغو من أجل العدالة فلسطين، المجلس الفلسطيني الأمريكي، مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في شيكاغو، مركز النهضة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #أمريكا #تظاهرة #تضامن مع القدس

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