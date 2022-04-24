انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا واعتقال شابين فلسطينيين

انسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وذلك بعد اعتقال شابين فلسطينيين هما أمير السقا وعمرو عدوان.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم صباح اليوم، الأحد، وداهمت منزل الشابين وعبثت بمحتوياتهما.

وكانت قوة من الاحتلال اقتحمت المخيم صباح يوم أمس، السبت، واندلعت مواجهات بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، وأسفرت عن إصابتين واعتقال الأسيرين المحررين عزات حزين وخليل ناصر.

ويشار إلى أن مواجهات يومية تندلع فور اقتحام قوات الاحتلال لأي منطقة في الضفة والقدس المحتلتين

المصدر / فلسطين أون لاين