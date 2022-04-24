فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاستقبال والصحن الدوار عادات تصارع الاندثار

حرير هذا الزمان

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا واعتقال شابين فلسطينيين

"العليا لشؤون الكنائس" تحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال في القدس

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر خانيونس ورفح

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال

"الإداريون" يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ 114

غزة.. طالع أسعار الدجاج والخضار اليوم الأحد 24 أبريل

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الأحد 24 أبريل

إعلان تيك توك داخلي

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم قلنديا واعتقال شابين فلسطينيين

24 ابريل 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

انسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وذلك بعد اعتقال شابين فلسطينيين هما أمير السقا وعمرو عدوان.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم صباح اليوم، الأحد، وداهمت منزل الشابين وعبثت بمحتوياتهما.

وكانت قوة من الاحتلال اقتحمت المخيم صباح يوم أمس، السبت، واندلعت مواجهات بين شبان المخيم وجنود الاحتلال، وأسفرت عن إصابتين واعتقال الأسيرين المحررين عزات حزين وخليل ناصر.

ويشار إلى أن مواجهات يومية تندلع فور اقتحام قوات الاحتلال لأي منطقة في الضفة والقدس المحتلتين 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#مخيم قلنديا #اقتحام #اعتقالات #قوات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة