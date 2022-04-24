أسير من جنين يدخل عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال

دخل الأسير أحمد محمد حسن جلامنة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، عامه الـ20 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، في تصريح مقتضب، بأن "جلامنة" اعتقل عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن لمدة 20 عاماً.

يُذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد الأسرى الإداريين إلى نحو (500)، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين