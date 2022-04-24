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مجهولون يطلقون النار باتجاه مقر المقاطعة في جنين

24 ابريل 2022 . الساعة 03:07 بتوقيت القدس
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أطلق مجهولون النار صوب مقر المقاطعة في محافظة جنين للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن إطلاق النار على مقر المقاطعة جاء بعدما قامت أجهزة أمن السلطة بمصادرة أسلحة وتنفيذ حملة اعتقالات لبعض النشطاء والمقاومين في جنين.

فيما قالت أجهزة أمن السلطة إن السلاح الذي يتم مصادرته وضبطه من قبل القوات الأمنية هو سلاح يتم استخدامه في الخلافات العائلية على حسب تعبيرها.

وتشهد مدينة جنين، توتراً متصاعداً سيما في ظل تهديد قوات الاحتلال اقتحام المخيم واعتقال المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#السلطة الفلسطينية #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #إطلاق نار على المقاطعة

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