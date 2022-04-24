فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمات ماليزية تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

المدهون: نرفض تصريحات المفوض العام لـ"أونروا" حول تحويل خدماتها

رغم قيود الاحتلال .. آلاف المسيحيين يحتفلون بـ"سبت النور" في القدس

مصرع 100 شخص في انفجار بمصفاة نفط في نيجيريا

نجم أمريكي يدين اعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد الفلسطينيين

إصابة 4 مواطنين برصاص مستوطنين واندلاع مواجهات في صوريف

مواجهات من مسافة صفر بين شبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الأحد 24 أبريل

في يوم الأسير العربي.. وقفة بغزة تضامنًا مع الأسرى

إعلان تيك توك داخلي

بالصور منظمات ماليزية تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

24 ابريل 2022 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
...
جانب من المؤتمر

 شارك ممثلون عن 43 من المؤسسات الماليزية العاملة لفلسطين والعلمائية والشبابية والحقوقية والإنسانسة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رفضا وإدانة للاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد بدعوة من مؤسسة القدس ماليزيا، في إطار حملة أنقذوا القدس، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الوضع الخطير الذي يعيشه المسجد الأقصى اليوم.

وحث المؤتمرون منظمة المؤتمر الإسلامي على العمل بشكل عاجل لضمان سلامة وأمن وحرمة المسجد الأقصى الذي كان حمايته الهدف الأساس لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأشادوا بموقف الحكومة الماليزية الرافض للانتهاكات في المسجد الأقصى، مطالبين أن يكون لها دور أكبر في حماية المسجد الأقصى ونصرة القضية الفلسطينية.

346a7f30-0e3b-4893-b065-447e1fc5d9b4.jpg
2d1dfbf4-76b5-424f-b366-dbb555ca3232.jpg
5e895bbd-3714-4bc9-8a77-01d1f1eb0910.jpg
9b4f3480-4560-405e-8f50-da0a99406842.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #القدس #القضية الفلسطينية #ماليزيا #مؤتمر صحفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة