منظمات ماليزية تدين اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى

شارك ممثلون عن 43 من المؤسسات الماليزية العاملة لفلسطين والعلمائية والشبابية والحقوقية والإنسانسة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رفضا وإدانة للاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي عقد بدعوة من مؤسسة القدس ماليزيا، في إطار حملة أنقذوا القدس، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الوضع الخطير الذي يعيشه المسجد الأقصى اليوم.

وحث المؤتمرون منظمة المؤتمر الإسلامي على العمل بشكل عاجل لضمان سلامة وأمن وحرمة المسجد الأقصى الذي كان حمايته الهدف الأساس لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأشادوا بموقف الحكومة الماليزية الرافض للانتهاكات في المسجد الأقصى، مطالبين أن يكون لها دور أكبر في حماية المسجد الأقصى ونصرة القضية الفلسطينية.











المصدر / فلسطين أون لاين