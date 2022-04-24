إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط محمد البدن، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين في محيط البلدية على المدخل الغربي، واندلع إثر ذلك مواجهات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

كما أصيب العشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، التي أغلقت طريق الريف الغربي.

بدوره، أفاد الناشط أحمد صلاح، بأن المواجهات تركزت في منطقة التل في البلدة القديمة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضاف إن جنود الاحتلال وإثر المواجهات أغلقوا الطريق الرئيس الموصل للريف الغربي لبلدات حوسان، بتير، نحالين ووادي فوكين ومنعت المركبات الدخول او الخروج منها واليها.

المصدر / فلسطين أون لاين