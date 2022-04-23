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مصرع 100 شخص في انفجار بمصفاة نفط في نيجيريا

23 ابريل 2022 . الساعة 22:52 بتوقيت القدس
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أعلنت السلطات النيجيرية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 شخص جراء انفجار في مصفاة "غير قانونية" لتكرير النفط بولاية ريفرز الجنوبية.

وقال مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا، في بيان، إن "ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع بعد انفجار في مصفاة النفط مساء الجمعة".

وأضاف أن الأشخاص "احترقوا إلى درجة يصعب فيها التعرف عليهم".

ووفق الحكومة، تفقد البلاد 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب السرقة وأعمال التخريب.

وتمتلك نيجيريا عددا كبيرا من مصافي النفط غير النظامية في إفريقيا.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي 25 شخصا مصرعهم في انفجار بمصفاة نفط غير قانونية بالولاية نفسها.

المصدر / الأناضول
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#انفجار #نفط #نيجيريا

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